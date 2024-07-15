Россиянам рассказали, что такое нейроинтерфейс

Российский стартап Neiry представил инновационные разработки в области нейроинтерфейсов, которые могут значительно изменить наш повседневный опыт. Эти устройства, способные отслеживать психоэмоциональное состояние пользователя и помогать справляться со стрессом, уже находят применение в различных сферах жизни.

Первым значимым шагом стала разработка VR-шлема, который позволяет управлять устройством силой мысли. Это революционное решение открыло двери для более широкого использования нейроинтерфейсов в образовательных и других учреждениях. Позже были представлены более доступные наушники Neiry Headphones и повязка Neiry Headband, обеспечивающие точную оценку уровня стресса и когнитивной нагрузки.

Компания также активно работает над новыми продуктами, включая наушники Neiry Buds+, которые могут помочь в лечении различных неврологических и психиатрических расстройств. Они в настоящее время проходят апробацию в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева и могут быть запущены в серийное производство уже в ближайшие годы.