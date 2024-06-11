Россиянам рассказали, есть ли смысл платить выкуп хакерам

Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies, поделился выводами о том, что выплата выкупа хакерам-вымогателям редко приводит к восстановлению данных и инфраструктуры. Он подчеркнул, что злоумышленники чаще всего заинтересованы в финансовой выгоде и редко предоставляют ключи для расшифровки после получения выкупа.

Новиков рекомендует компаниям, подвергшимся атаке хакеров, не уступать требованиям и не платить выкуп за шифрование данных. Он также обозначил увеличение киберинцидентов, особенно в России и дружественных странах, подчёркивая геополитические факторы, стоящие за этим трендом.

Эксперт объяснил, что хакеры, нацеленные на компании в России, стремятся не только к финансовым выгодам, но и к дестабилизации бизнеса с целью оказать влияние на общество. Он отметил, что хакеры активно используют инциденты, чтобы привлечь внимание к своим целям. По мнению Новикова, государственные организации, промышленные предприятия и медицинские компании остаются наиболее уязвимыми к кибератакам.