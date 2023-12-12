Россиянам рассказали, где наблюдать звездопад из созвездия Близнецы

Готовьтесь к захватывающему астрономическому событию: метеорный поток Геминиды достигнет своего пика активности в ночь с 13 на 14 декабря. Это событие сопровождается впечатляющим звездопадом, где астрономы прогнозируют до 150 «падающих звёзд» в час. Этот невероятный звездопад будет виден на всей территории России над южным горизонтом, предоставляя отличную возможность насладиться красивым небесным шоу.

Геминиды выделяются среди других потоков своим впечатляющим количеством метеоров. Эти метеоры характеризуются яркими белыми вспышками, возникающими от горящих в атмосфере Земли небольших космических тел. Они происходят от объекта 3200 Фаэтон, который занимает промежуточное положение между астероидами и кометами.

Одно из преимуществ этого небесного явления заключается в том, что Луна будет близка к новолунию в эту ночь, что означает отсутствие её засветки на небе. Это создаст отличные условия для наблюдения и позволит насладиться максимально ярким и чистым видом этого волшебного зрелища.