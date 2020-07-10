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Россиянам рассказали, где нельзя хранить зарядные устройства
Крайне полезная информация, которая редко освещается в сети
Российский эксперт и главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин рассказал о том, где нельзя хранить зарядные устройства. Также он добавил, чем может быть чревато использование поддельных зарядников.
”Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой”, — высказался аналитик на тему хранения зарядных устройств в рамках интервью, данного радио Sputnik.
При этом он также добавил, что в случае, если пользователь использует “не родной” зарядный блок, то оставляя его в розетке он сильно рискует — устройство может продолжать потреблять энергию или даже загореться.