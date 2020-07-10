Россиянам рассказали, где нельзя хранить зарядные устройства

”Первое — это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент — если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой”, — высказался аналитик на тему хранения зарядных устройств в рамках интервью, данного радио Sputnik.

При этом он также добавил, что в случае, если пользователь использует “не родной” зарядный блок, то оставляя его в розетке он сильно рискует — устройство может продолжать потреблять энергию или даже загореться.