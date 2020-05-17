Россиянам рассказали, где следует носить защитную маску

”Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении”, - рассказала эксперт.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 281 752 зараженных. Из них выздоровело 67 373 человек, тогда как умерло 2 631. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 9 709 человек.