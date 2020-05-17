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Россиянам рассказали, где следует носить защитную маску
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Журналисты канала “Россия 1” взяли интервью у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в ходе которого россиянам рассказали, где следует носить защитную маску. Так, по словам Поповой, для профилактики коронавирусной инфекции носить маску необходимо как в общественных местах, так и на улице.
”Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте. Если, конечно, вы не находитесь единственным в каком-то помещении”, - рассказала эксперт.
Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 281 752 зараженных. Из них выздоровело 67 373 человек, тогда как умерло 2 631. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 9 709 человек.