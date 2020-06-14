Россиянам рассказали, из-за чего коронавирус может мутировать

Сообщается, что мутация вируса в первую очередь обусловлена выработкой коллективного иммунитета, что побуждает вируса изменяться. Еще одним фактором, который играет роль в мутации, являются природные условия.

По словам Пальцева, опираясь на предполагается мутации, следовало бы разрабатывать такую вакцину, которая базировалась бы не на белке в структуре возбудителя, а на РНК. Также эксперт сообщил о том, что предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции может помочь именно выработка естественного иммунитета, отметив, что этому, в свою очередь, может помешать дефицит витаминов, а также обострение хронических болезней, обусловленных самоизоляцией.