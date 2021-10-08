Россиянам рассказали, как без БАДов укрепить иммунную систему

Врач сообщил, что для укрепления иммунитета не обязательно прибегать к БАДам, можно это осуществить и иным путем. В частности, для этого специалист порекомендовал сбалансировать рацион, уделять время спорту и высыпаться. Кроме того, способствовать укреплению иммунитета будет также отсутствие стрессов и переохлаждений.

В то же время, Тяжельников не стал негативно высказываться о БАДах, отметив, что людям с дефицитом витаминов действительно могут быть необходимы такие препараты. Но стоит помнить, что назначать их должен врач, так как действовать добавки на организм могут по-разному.

“Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом”, — предупредил Тяжельников.

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