Россиянам рассказали как безопасно покупать в интернете

Так специалист отметил, что прежде чем покупать что-то в сети, надо узнать всю возможную информацию о продавце и товаре, передаёт РИА Новости. Начать стоит с выяснения легальности продаваемого товара. Затем нужно изучить рынок, чтобы сравнить цену предлагаемого товара с ценами у конкурентов. И если продавец выставил слишком низкий ценник, то с продуктом, скорее всего, что-то не так.

При этом Пителинский отметил, что при покупке чего-то недорогого, редко требуется что-то помимо фамилии, имени и отчества. Но в момент оформления дорогостоящего заказа, сбор паспортных данных оправдан.