Россиянам рассказали, как бороться с игровой зависимостью у детей

Так, в первую очередь специалисты рекомендуют обговорить с ребенком время, которое ему можно тратить на игры в течение дня. В частности, оптимальным временем является один час в день, после выполненного домашнего задания. Также, необходимо минимизировать траты ребенка на игры с помощью специальной детской карты, на которой установлен определенный лимит.

По мнению экспертов, компьютерные игры можно заменить различными секциями и кружками. ”Если у вас нет времени заниматься с ребенком после уроков и контролировать его деятельность, запишите его на различные секции, чтобы энергия ребенка уходила в правильное русло”, - заключили в Роскачестве.