Наука и технологии
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Россиянам рассказали, как бороться с игровой зависимостью у детей
Рекомендации составили специалисты Роскачества
Специалисты Роскачества продолжают давать россиянам полезные советы. На этот раз эксперты рассказали, какими методами можно бороться с игровой зависимостью у детей.
Так, в первую очередь специалисты рекомендуют обговорить с ребенком время, которое ему можно тратить на игры в течение дня. В частности, оптимальным временем является один час в день, после выполненного домашнего задания. Также, необходимо минимизировать траты ребенка на игры с помощью специальной детской карты, на которой установлен определенный лимит.
По мнению экспертов, компьютерные игры можно заменить различными секциями и кружками. ”Если у вас нет времени заниматься с ребенком после уроков и контролировать его деятельность, запишите его на различные секции, чтобы энергия ребенка уходила в правильное русло”, - заключили в Роскачестве.