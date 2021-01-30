Россиянам рассказали, как часто можно есть фастфуд, чтобы не навредить здоровью

По словам специалиста, если рацион человека по большей части состоит из полезных продуктов, в числе которых цельнозерновые каши, белок, овощи и фрукты, то максимум два раза в неделю можно употребить и фастфуд. Причем, по словам диетолога, такие исключения едва ли навредят здоровью.

Также специалист назвала самый вредный фастфуд-продукт. По ее мнению таковым является картофель фри, поскольку процесс его жарки проходит во фритюре, который провоцирует образование вредных трансжиров. Они негативно сказываются на здоровье в целом и на сердечно-сосудистой системе в частности.