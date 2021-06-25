Россиянам рассказали, как человек заражается опасными болезнями от комаров

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Россиянам рассказали, как человек заражается опасными болезнями от комаровИ отличаются ли переносящий заболевания комары от обычных
Энтомолог Юрий Гниненко рассказал, каким способ происходит передача опасных болезней от комаров людям.
Об этом специалист сообщил в эфире «Радио 1». “Они переносят опасные болезни. Самым распространённым заболеванием в недалёком прошлом была обыкновенная малярия. Но сейчас она не представляет большой опасности, потому что для её искоренения было многое сделано. Но есть другие болезни – например, лихорадка Западного Нила”, – предупредил Гниненко.
Передача опасных болезней к людям происходит после укуса комара, который предварительно выпил кровь инфицированного животного, например крысы-переносчика. В момент укуса человека комар прокалывает кожу и выплёскивает слюну, которая ограничивает свёртывание крови. Таким образом и происходит заражение.
Гниненко также отметил, что внешне передающие болезни комары не отличаются от обычных.