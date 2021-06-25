Россиянам рассказали, как человек заражается опасными болезнями от комаров

Об этом специалист сообщил в эфире «Радио 1». “Они переносят опасные болезни. Самым распространённым заболеванием в недалёком прошлом была обыкновенная малярия. Но сейчас она не представляет большой опасности, потому что для её искоренения было многое сделано. Но есть другие болезни – например, лихорадка Западного Нила”, – предупредил Гниненко.

Передача опасных болезней к людям происходит после укуса комара, который предварительно выпил кровь инфицированного животного, например крысы-переносчика. В момент укуса человека комар прокалывает кожу и выплёскивает слюну, которая ограничивает свёртывание крови. Таким образом и происходит заражение.

Гниненко также отметил, что внешне передающие болезни комары не отличаются от обычных.