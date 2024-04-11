Аллергия, которую часто связывают с пыльцой, едой или косметикой, может возникнуть из-за неравновесия в теле, говорит Сергей Чудаков, врач и руководитель «Превентивной медицины» в проекте «Хелснет». Он указывает на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистым здоровьем как потенциальные причины аллергических реакций.

Чудаков подчёркивает, что аллергия часто связана не только с внешними факторами, но и с дисбалансом в организме. Для решения этой проблемы он советует обратиться к терапевту и принять меры для поддержания общего здоровья.

Лечение аллергии, по словам Чудакова, может включать в себя биодобавки, такие как те, которые разрабатываются компаниями в рамках проекта «Хелснет». Эти добавки помогают снизить воспаление и укрепить иммунитет, что способствует борьбе с аллергическими проявлениями.