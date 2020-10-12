Россиянам рассказали, как грязные окна могут сказаться на здоровье

Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие.

Антон Ястребцев Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства»