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Россиянам рассказали, как грязные окна могут сказаться на здоровье
Эксперт посоветовал мыть окна два раза в год
Радио Sputnik опубликовало материал, в рамках которого эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал россиянам, как грязные окна могут сказаться на здоровье. Он отметил, что мыть окна следует как минимум два раза в год.
По словам специалиста, здоровье человека может зависеть от грязи, на окнах.
Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие.
Ястребцев порекомендовал заниматься мытьем окон два раза в год, что обусловлено тем, что зимняя грязь по составу отличается от летней. Так, если летом на окнах может скапливаться преимущественно пыльца, тополиный пух и ряд других загрязнений растительного происхождения, зимой - сажа и хлориды. Специалист отметил, что для мытья следует использовать специальные препараты.