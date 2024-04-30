Россиянам рассказали, как ИИ используется в строительстве

Цифровые технологии революционизируют рынок недвижимости, упрощая процесс покупки квартир и домов. Строительные компании внедряют новые инновации, делая строительство быстрым и эффективным. Это позволяет сократить время на стройке почти на четверть.

В России цифровизация строительной отрасли развивается уже много лет. Более 600 отечественных компаний предлагают цифровые решения для всех этапов строительства. Москва выступает лидером в цифровом развитии строительной сферы, а другие регионы также активно внедряют цифровые инновации.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в строительстве приносит большие экономические выгоды. Однако пока лишь небольшое количество компаний использует эти технологии. Прогнозируется, что в будущем использование ИИ будет более широко распространено, несмотря на некоторые технические сложности.