Россиянам рассказали, как ИИ применяется в медицине

Сегодня искусственный интеллект, нейросети и чат-боты проникают во все сферы жизни, включая медицину. В Московском Центре диагностики и телемедицины недавно начали тестировать ИИ для установки диагнозов пациентам. Эксперты исследуют, какие ИИ-системы сейчас применяются в российской медицине, их перспективы и возможность замены врачей.

По данным Zdrav.Exper, рынок ИИ-решений в медицине России в 2023 году достиг 12 млрд рублей. В 2024 году реализуется более 75 проектов по внедрению ИИ, при этом 40% IT-решений в медицине интегрируют ИИ-технологии. Среди них более 50 стартапов «Сколково», которые ежегодно растут на 35%. Минздрав сообщает, что в 2023 году регионы потратили более 448 млн рублей на 106 изделий с ИИ, и к концу года анализировали 22 млн медицинских записей с его помощью.

Москва активно использует ИИ в поликлиниках для диагностики заболеваний и анализа медицинских изображений. Например, ИИ помогает определять сколиоз, инсульт, рассеянный склероз и другие патологии. GigaChat от Сбера успешно сдал экзамен по квалификации «врач-лечебник» и используется для общения с пациентами. Также в поликлиниках разных регионов используются системы «ТОП-3» и AIDA для помощи в постановке диагнозов, а нейросеть Sechenov DataMed.AI от Сеченовского университета помогает анализировать научные публикации и писать учебные пособия.

По словам Сергея Жданова, ИИ создаётся в помощь врачам, а не для их замены. Врач принимает ключевые решения, используя данные от ИИ. Эдуард Фартушный добавляет, что ИИ уже заменяет врачей в обработке медицинских изображений, делая это быстрее и точнее. Максим Фёдоров считает, что ИИ пока только подсказывает, минимизируя риски и сокращая время на принятие решений, но не может полностью заменить врачей и учёных.