Россиянам рассказали, как ИИ увеличит эффективность работы преподавателей

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в учебный процесс может серьёзно сократить время работы учителей. Согласно экспертам из «Альянса в сфере ИИ», использование ИИ уже сегодня позволяет сэкономить время преподавателей в 4—5 раз. К 2030 году, как утверждает Игорь Бедеров из НТИ SafeNet, эта экономия времени может вырасти до 10 раз.

Проблема избыточной бюрократии для учителей была поднята премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Мусаевым. Мишустин отметил, что многочисленные отчёты мешают работе с детьми. Мусаев обещал уменьшить число информационных систем и мониторингов к следующему учебному году.

Использование ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи учителей. По данным из доклада «Сберуниверситета», ИИ может сократить время, затрачиваемое на создание тестов и проверку ответов, до 10 минут. Также ИИ способен анализировать работы студентов и ставить оценки на основе различных критериев. Однако, несмотря на перспективы, внедрение ИИ в учебный процесс в России пока идёт медленно. По мнению Ирины Абанкиной из НИУ ВШЭ, генеративный ИИ используют в основном преподаватели вузов, а использование ИИ в преподавании физики, хоть и обещает перспективы, пока сложно из-за его линейности.