Россиянам рассказали, как их номера попадают в базу для спам-звонков

Концов сообщил о существовании специальных сервисов, предназначенных для определения номера посетителя на сайте. Причем о пользователе, благодаря им, известны не только контактные данные, но и данные о совершенных покупках. Кроме того, эта информация впоследствии соотносится с открытыми данными с аккаунтов пользователя и передается заказчику уже в этом виде.

“Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно”, — поделился Концов.

В то же время, часто россияне и сами оставляют свои данные на разных сайта и таким образом попадают в базу данных для спам-звонков.