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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 20:59
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Россиянам рассказали, как используют машинное зрение в нефтяной промышленности

Учёные Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН создадут специальное ПО для автоматизации
Россиянам рассказали, как машинное зрение поможет при разработке нефтяных месторождений
Россиянам рассказали, как используют машинное зрение в нефтяной промышленности
© Documerica

Геофизические исследования скважин представляют собой важный источник данных о горных породах, что особенно актуально при работе на месторождениях углеводородов. Учёные из Института физики Земли создают инновационное программное обеспечение для быстрой обработки данных скважинных имиджеров, которые записывают информацию о структуре пород. Это позволяет предсказывать потенциальные места притока нефти, определять направление фильтрации и выявлять возможные угрозы безопасности скважин.

Разрабатываемое программное обеспечение использует методы компьютерного зрения и нейронные сети для обработки данных и выделения естественных трещин в породах вокруг скважин. Эти трещины дают информацию о геометрии пласта и помогают определить его свойства. Учёные тестируют свои алгоритмы на имеющихся данных исследовательской программы, IODP, полученных в Японии.

После обработки данных учёные сравнивают результаты и выбирают наиболее достоверные в автоматическом режиме. Программное обеспечение значительно упрощает и ускоряет процесс интерпретации данных скважинных исследований, что позволяет операторам сосредоточиться на проверке результатов и их коррекции.