Россиянам рассказали, как используют машинное зрение в нефтяной промышленности

Геофизические исследования скважин представляют собой важный источник данных о горных породах, что особенно актуально при работе на месторождениях углеводородов. Учёные из Института физики Земли создают инновационное программное обеспечение для быстрой обработки данных скважинных имиджеров, которые записывают информацию о структуре пород. Это позволяет предсказывать потенциальные места притока нефти, определять направление фильтрации и выявлять возможные угрозы безопасности скважин.

Разрабатываемое программное обеспечение использует методы компьютерного зрения и нейронные сети для обработки данных и выделения естественных трещин в породах вокруг скважин. Эти трещины дают информацию о геометрии пласта и помогают определить его свойства. Учёные тестируют свои алгоритмы на имеющихся данных исследовательской программы, IODP, полученных в Японии.

После обработки данных учёные сравнивают результаты и выбирают наиболее достоверные в автоматическом режиме. Программное обеспечение значительно упрощает и ускоряет процесс интерпретации данных скважинных исследований, что позволяет операторам сосредоточиться на проверке результатов и их коррекции.