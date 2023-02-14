Наука и технологии
11:54, 14 февраля 2023
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Россиянам рассказали, как избежать лишних трат на мобильную связь

Это не так уж и сложно

Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал, каких скрытых уловок опустошающих баланс телефона стоит остерегаться.

Россиянам рассказали, как избежать лишних трат на мобильную связь

Фото: Cells

Специалист посоветовал пользователям смартфонов тщательно проверять свои тарифные планы и убедиться, что с них не взимается плата за услуги, которые им не нужны. Также важно знать, на какие услуги они подписались и регулярно контролировать отправку SMS-сообщений.

Еще одним источником потери баланса Кусков назвал звонки в информационные службы и колл-центры. Частенько люди переплачивают за телефонные счета только за минуты ожидания.

В целом же российские пользователи смартфонов могут без труда избегать каких-либо уловок, забирающих лишние деньги с баланса. Для этого достаточно следить за использованием телефона, регулярно проверять тарифы и услуги, а также избегать незащищенных сетей Wi-Fi.

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