Россиянам рассказали, как избежать лишних трат на мобильную связь

Специалист посоветовал пользователям смартфонов тщательно проверять свои тарифные планы и убедиться, что с них не взимается плата за услуги, которые им не нужны. Также важно знать, на какие услуги они подписались и регулярно контролировать отправку SMS-сообщений.

Еще одним источником потери баланса Кусков назвал звонки в информационные службы и колл-центры. Частенько люди переплачивают за телефонные счета только за минуты ожидания.

В целом же российские пользователи смартфонов могут без труда избегать каких-либо уловок, забирающих лишние деньги с баланса. Для этого достаточно следить за использованием телефона, регулярно проверять тарифы и услуги, а также избегать незащищенных сетей Wi-Fi.