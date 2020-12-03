Россиянам рассказали, как избежать переплаты за мобильную связь

Специалист порекомендовал до выбора тарифа изучить статистику за месяц-два. Это, как отметил Кусков, позволит выяснить, как часто абонент совершает звонки, а также активность использования интернета. Таким образом можно понять, что отдавать предпочтение более дорогому безлимиту не имеет смысла.

Кусков также признал, что мобильные операторы несколько раз в год меняют условия активированных клиентами тарифов. Таким образом они вынуждают пользователей принимать другие условия. В связи с этим эксперт порекомендовал не пренебрегать изучением ситуации, сравнивая предложения сторонних операторов на рынке и в случае чего перейти к ним с сохранением номера. Помимо прочего он поделился, что абоненту могут предложить более выгодные условия при заявлении о желании поменять сотового оператора, сохранив номер.