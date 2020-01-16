Россиянам рассказали, как избежать простудных заболеваний

”Рекомендуем регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать помещение, ежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте), организовать рациональный режим питания, труда и отдыха”, - указано в официальном обращении Роспотребнадзора.

Также не лишним будет ограничить касания руками носа, рта и глаз, а при визите в общественные места необходимо надевать медицинскую маску. Кроме того, необходимо уделить особое внимание мытью рук, которое при необходимости можно заменить использованием антисептических средств на спирте.