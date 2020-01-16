Наука и технологии
Сегодня 11:25
Россиянам рассказали, как избежать простудных заболеваний
Это необходимо знать каждому
Специалисты Роспотребнадзора продолжают давать россиянам ценные советы. Ранее эксперты сообщали о пользе спорта в борьбе со старческим слабоумием, сейчас же на официальном сайте службы появились рекомендации, которые позволят избежать простудных заболеваний.
”Рекомендуем регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать помещение, ежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте), организовать рациональный режим питания, труда и отдыха”, - указано в официальном обращении Роспотребнадзора.
Также не лишним будет ограничить касания руками носа, рта и глаз, а при визите в общественные места необходимо надевать медицинскую маску. Кроме того, необходимо уделить особое внимание мытью рук, которое при необходимости можно заменить использованием антисептических средств на спирте.