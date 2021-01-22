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Россиянам рассказали, как избежать выгорания экрана смартфона
Для этого можно установить темную тему и не только
Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал россиянам, как избежать проблемы, с которой все чаще сталкиваются владельцы смартфонов. Речь о выгорании экрана устройства.
По словам специалиста, выгорание матрицы происходит ввиду того, что пользователи проводят в смартфонах много времени и редко их меняют. Так, из-за постоянной эксплуатации на экране аппарата могут появиться следы элементов интерфейса. Чтобы избежать возникновения такой проблемы стоит применять темную тему оформления интерфейса.
В идеале нужно еще включить принудительный таймер выключения экрана при отсутствии активности – лучше всего не больше пяти минут, это поможет не изнашивать экран, если просто забыли выключить смартфон.
Помимо прочего эксперт порекомендовал лишний раз не выкручивать яркость дисплея на максимум, не пользоваться смартфоном в качестве часов и чаще менять обои и размещение иконок.