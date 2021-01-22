Россиянам рассказали, как избежать выгорания экрана смартфона

По словам специалиста, выгорание матрицы происходит ввиду того, что пользователи проводят в смартфонах много времени и редко их меняют. Так, из-за постоянной эксплуатации на экране аппарата могут появиться следы элементов интерфейса. Чтобы избежать возникновения такой проблемы стоит применять темную тему оформления интерфейса.