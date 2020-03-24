Россиянам рассказали, как избежать заражения коронавирусом в магазине

Так, по словам экспертов, в первую очередь стоит задуматься о заказе продуктов на дом — если у вас есть такая возможность, сейчас самое время ею воспользоваться. Но если вы живете в регионах, где подобная услуга не предоставляется либо нет финансовой возможности заказывать еду на дом, то для вас были созданы следующие рекомендации.

Например, стоит ходить в магазин в то время, когда там минимальное количество покупателей, при этом расплачиваться лучше всего бесконтактными методами оплаты: при помощи карты либо мобильно приложения. Кроме того, вне дома следует использовать антисептические гели.

”Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением замачивайте в воде на 10-15 минут, затем тщательно промывайте под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды. Что касается моющих средств, для мытья овощей со съедобной кожицей лучше использовать нейтральное мыло типа детского”, — говорится в сообщении Роскачества.