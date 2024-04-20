Россиянам рассказали, как изменится рынок интернета вещей

Российский рынок интернета вещей (IoT) к 2032 году может вырасти более чем в два раза — до 350 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики компании «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), часть госкорпорации «Росатом». Сейчас наибольший спрос на IoT наблюдается у компаний, занимающихся торговлей, безопасностью, строительством и обслуживанием жилой и коммерческой недвижимости.

Эксперты уверены, что в ближайшие годы наиболее перспективными сегментами IoT станут ЖКХ, «умные» жилые комплексы, промышленность, транспорт и логистика. В РИР акцентируют внимание на собственном программном обеспечении под названием «Инфраструктурная IoT-платформа», которое используется для управления инженерными объектами и экономии энергии.

Эта платформа уже показала свою эффективность на объектах тепло- и водоснабжения, помогая снизить эксплуатационные расходы и избежать аварийных ситуаций. В РИР ожидают, что к 2032 году рынок программного обеспечения для IoT в России увеличится более чем в два раза и составит около 84,5 млрд рублей.