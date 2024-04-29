Россиянам рассказали, как измерить защищённость смартфона от влаги

Александр Руснак из RuStore объяснил, как пользователь может понять, насколько его смартфон защищён от посторонних вещей. Он упомянул о классификаторе Ingress Protection (IP), который состоит из двух цифр. Первая цифра показывает, насколько устройство защищено от пыли, а вторая — от воды.

Руснак подчеркнул, что производители должны указывать эту степень защиты в описании каждого устройства. Например, цифра 6 означает максимальную защиту от пыли, а 7 — что устройство может выдержать кратковременное погружение на метровую глубину.