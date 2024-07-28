Россиянам рассказали, как хакеры используют рабочие чаты компаний

Россияне всё больше беспокоятся о безопасности своих учётных записей в мессенджерах, которые они используют на работе. Эксперты предупреждают, что взлом таких приложений может привести к серьёзным киберугрозам. Поскольку многие россияне пользуются неспециализированными мессенджерами, важно понять, как хакеры могут использовать их для преступлений и как защититься от таких угроз.

Недавний опрос компании «Битрикс24» показал, что при выборе рабочего мессенджера основное внимание уделяется безопасности и конфиденциальности данных. 75% сотрудников предпочитают вести рабочие переписки в одном месте для удобства и эффективности. Хотя 87% работодателей поддерживают использование мессенджеров, 55% опрошенных отмечают, что постоянные уведомления отвлекают и мешают сосредоточиться.

Среди популярных мессенджеров в России остаются Telegram и WhatsApp, несмотря на проблемы с их безопасностью. Гендиректор компании «Информтехника и связь» Артём Чепрак заметил, что уход иностранных решений способствовал росту интереса к российским мессенджерам. Эксперт Виталий Фомин выделяет несколько надёжных корпоративных приложений, таких как Mattermost и Viber for Business, а также отечественные решения — Compass, VK Teams, «Яндекс Мессенджер» и TrueConf, которые обеспечивают усиленную безопасность.