Россиянам рассказали, как хакеры используют рабочие чаты компаний

Россиянам рассказали, как хакеры используют рабочие чаты компанийДля сбора информации для последующих кибератак
Россияне всё больше беспокоятся о безопасности своих учётных записей в мессенджерах, которые они используют на работе. Эксперты предупреждают, что взлом таких приложений может привести к серьёзным киберугрозам. Поскольку многие россияне пользуются неспециализированными мессенджерами, важно понять, как хакеры могут использовать их для преступлений и как защититься от таких угроз.
Недавний опрос компании «Битрикс24» показал, что при выборе рабочего мессенджера основное внимание уделяется безопасности и конфиденциальности данных. 75% сотрудников предпочитают вести рабочие переписки в одном месте для удобства и эффективности. Хотя 87% работодателей поддерживают использование мессенджеров, 55% опрошенных отмечают, что постоянные уведомления отвлекают и мешают сосредоточиться.
Среди популярных мессенджеров в России остаются Telegram и WhatsApp, несмотря на проблемы с их безопасностью. Гендиректор компании «Информтехника и связь» Артём Чепрак заметил, что уход иностранных решений способствовал росту интереса к российским мессенджерам. Эксперт Виталий Фомин выделяет несколько надёжных корпоративных приложений, таких как Mattermost и Viber for Business, а также отечественные решения — Compass, VK Teams, «Яндекс Мессенджер» и TrueConf, которые обеспечивают усиленную безопасность.
Однако использование неспециализированных мессенджеров несёт риски, такие как утечка данных или фишинговые атаки. Специалист по кибербезопасности Екатерина Бетина подчёркивает, что корпоративные мессенджеры предлагают более высокий уровень защиты, благодаря шифрованию и регулярным обновлениям. Поэтому важно соблюдать цифровую гигиену: не переходить по сомнительным ссылкам, не отвечать на подозрительные сообщения и проверять приложения только через официальные источники.
Если компания вынуждена использовать неспециализированные мессенджеры, нужно настроить двухфакторную аутентификацию, использовать сложные пароли и установить надёжные антивирусные программы. Работодателям стоит обучать сотрудников основам кибербезопасности и быстро реагировать на подозрительные действия.