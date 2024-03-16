Россиянам рассказали, как космонавты получают кислород на орбите

Опубликовано 16 марта 2024, 19:31
1 мин.
Россиянам рассказали, как космонавты получают кислород на орбитеУ них есть два главных источника: генератор кислорода и привезённые запасы
Российский космонавт рассказал, как на МКС пополняют запасы воздуха для дыхания
На Международной космической станции (МКС), каждый член экипажа ежедневно использует около 600 литров кислорода. Главный источник кислорода на российском сегменте станции — система «Электрон» и запасы, поставляемые грузовыми кораблями «Прогресс».
Система «Электрон» использует электрохимическое разложение воды на кислород и водород. После модернизации системы, её производительность увеличилась вдвое. Кислород, который вырабатывается системой, проходит каталитическую очистку и соответствует медицинским стандартам.
Каждый грузовой корабль «Прогресс» доставляет на станцию сжатый воздух или кислород в баллонах высокого давления. Уровень кислорода постоянно контролируется газоанализаторами, чтобы обеспечить безопасность экипажа.