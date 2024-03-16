Россиянам рассказали, как космонавты получают кислород на орбите

На Международной космической станции (МКС), каждый член экипажа ежедневно использует около 600 литров кислорода. Главный источник кислорода на российском сегменте станции — система «Электрон» и запасы, поставляемые грузовыми кораблями «Прогресс».

Система «Электрон» использует электрохимическое разложение воды на кислород и водород. После модернизации системы, её производительность увеличилась вдвое. Кислород, который вырабатывается системой, проходит каталитическую очистку и соответствует медицинским стандартам.

Каждый грузовой корабль «Прогресс» доставляет на станцию сжатый воздух или кислород в баллонах высокого давления. Уровень кислорода постоянно контролируется газоанализаторами, чтобы обеспечить безопасность экипажа.