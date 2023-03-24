Россиянам рассказали, как легко восстановить силы после зимы

Длинная зима в России может повлиять на иммунную и эндокринную системы человека, что приводит к депрессии и слабости. Эксперты рекомендуют использовать адаптогены, такие как родиола розовая, элеутерококк, китайский лимонник, левзея или женьшень.

Регулярная ходьба также необходима для здоровья после зимы. Она помогает тренировать клапаны вен и насыщает ткани кислородом. Полчаса ходьбы в день могут помочь снизить уровень глюкозы и холестерина.

И наконец, диета, богатая клетчаткой, имеет решающее значение для здоровья кишечника и работы иммунной системы. К продуктам с высоким содержанием пищевых волокон относятся лук, чеснок, помидоры, редис и яблоки.

По словам специалистов, следуя этим рекомендациям, люди могут восстановить свои силы и общее самочувствие после долгих зимних месяцев, улучшая как физическое, так и психическое здоровье.