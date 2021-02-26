Наука и технологии
Сегодня в 10:32
Россиянам рассказали, как магнитные бури сказываются на здоровье
Они могут спровоцировать сосудистые реакции
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала россиянам, как магнитные бури сказываются на здоровье. По ее словам, они способны провоцировать определенные реакции у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Романенко отметила, что магнитные бури могут привести к сосудистым реакциям у людей с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и болезнями органов дыхания. Кроме того, это явление может спровоцировать у некоторых чувство апатии, что обусловлено снижением давления и сокращением частоты сердечных сокращений.
Для нивелирования негативного влияния магнитных бурь на здоровье специалист порекомендовала наладить режим сна, придерживаться правильному питанию, а также исключить из рациона кофе и алкоголь.
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