Россиянам рассказали, как можно сохранить здоровье в период нерабочих дней

Наталия Герасимова, врач-диетолог, посоветовала Россиянам быть более осторожными на праздниках, напомнив, что не следует злоупотреблять сладким и фруктами, особенно в те дни, когда ограничена физическая активность.



Диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, порекомендовала в длинные выходные питаться полноценно, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами, а дробное питание сохранит ваш вес и вашу работоспособность. Так, в рацион следует включить не менее 400 граммов овощей, белок, который хорошо усваивается — курицу, индейку, кролика, а также рыбу и кисломолочные продукты. Также важны витамины D и C, их можно получить из жирной рыбы, печени трески, квашеной капусты.