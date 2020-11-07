Наука и технологии
Сегодня 12:02
Россиянам рассказали, как можно вычислить человека по номеру телефона
Сделать это можно с помощью социальных сетей и не только
Агентство “Прайм” поделилось новым материалом, в рамках которого россиянам рассказали, как можно вычислить человека по номеру телефона. Об этом изданию сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Так, по словам эксперта, мошенники могут вычислить человека по номеру телефону с помощью его социальных сетей. Для этого существует специальный поиск по номеру телефону.
”Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу”, - предупредил специалист.
В то же время, если данные на страницы ограничены для доступа посторонних людей, мошенники могут получить их посредством социальной инженерии.