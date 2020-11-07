Россиянам рассказали, как можно вычислить человека по номеру телефона

Так, по словам эксперта, мошенники могут вычислить человека по номеру телефону с помощью его социальных сетей. Для этого существует специальный поиск по номеру телефону.

”Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу”, - предупредил специалист.

В то же время, если данные на страницы ограничены для доступа посторонних людей, мошенники могут получить их посредством социальной инженерии.