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Россиянам рассказали, как можно защититься от клещей
А также о том, как обстоят дела с клещами в России сегодня
Издание RT опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали, как можно защититься от клещей. Кроме того, опрошенная журналистами сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина также поделилась, как в России обстоят дела с распространением данных животных на сегодняшний день.
Так, по ее словам, на данный момент количество клещей является типичным для мая. Эксперт отметила, что есть определенные области, где их много. В частности, речь идет о местах с сухой травой. ”В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7–10 дней их станет намного меньше. Где-то с конца мая клещей уже не будет”, — рассказала эксперт.
Кроме того, она также напомнила, что клещи всегда ползут снизу вверх, в связи с чем рекомендовано одеваться так, чтобы ограничить их проникновение под одежду. Также Кривошеина отметила важность головного убора при походе в лес. Защититься от клещей можно также путем опрыскивания одежды специальным спреем.