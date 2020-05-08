Россиянам рассказали, как можно защититься от клещей

Так, по ее словам, на данный момент количество клещей является типичным для мая. Эксперт отметила, что есть определенные области, где их много. В частности, речь идет о местах с сухой травой. ”В Московской области сейчас действительно много клещей. Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7–10 дней их станет намного меньше. Где-то с конца мая клещей уже не будет”, — рассказала эксперт.

Кроме того, она также напомнила, что клещи всегда ползут снизу вверх, в связи с чем рекомендовано одеваться так, чтобы ограничить их проникновение под одежду. Также Кривошеина отметила важность головного убора при походе в лес. Защититься от клещей можно также путем опрыскивания одежды специальным спреем.