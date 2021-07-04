Россиянам рассказали, как найти человека по смартфону

По словам эксперта, определить местонахождение человека по смартфону можно легальными и нелегальными путями. К первым можно отнести использование услуг операторов связи, к примеру “локатор” и “радар”. Чтобы сделать это необходимо отправить USSD-запрос. Кусков также отметил, что функционал некоторых мессенджеров предполагает отправку геолокации собеседника.

“Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия”, — рассказал глава Telecom daily.

Родители же могут воспользоваться услугой “родительский контроль”, которая позволяет отслеживать местоположение ребенка по смартфону. Найти человека можно и обратившись к операторами связи.