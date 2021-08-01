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Россиянам рассказали, как навсегда удалить данные со смартфона

Эксперт предупредил, что данные с карты памяти удаляются не полностью
У эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко взяли интервью, в рамках которого он поделился, как можно навсегда удалить данные со смартфона.
Россиянам рассказали, как навсегда удалить данные со смартфона

По словам специалиста, форматировать смартфон стоит при продаже или утилизации устройства. Причем особую бдительность в этом деле стоит проявить пользователям Android-смартфонов, поскольку при удалении файлов с карты памяти или другого накопителя на этих аппаратах данные не полностью стираются. Это предоставляет возможность следующему владельцу восстановить контент посредством специальной программы.

Гриценко порекомендовал перед удалением данных с Android-смартфона создать резервную копию, а впоследствии зашифровать данные из меню настроек.

Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом. Это поможет "запутать следы", если кто-то потом все же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента”, — поделился эксперт.