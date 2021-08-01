Россиянам рассказали, как навсегда удалить данные со смартфона

По словам специалиста, форматировать смартфон стоит при продаже или утилизации устройства. Причем особую бдительность в этом деле стоит проявить пользователям Android-смартфонов, поскольку при удалении файлов с карты памяти или другого накопителя на этих аппаратах данные не полностью стираются. Это предоставляет возможность следующему владельцу восстановить контент посредством специальной программы.

Гриценко порекомендовал перед удалением данных с Android-смартфона создать резервную копию, а впоследствии зашифровать данные из меню настроек.

“Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом. Это поможет "запутать следы", если кто-то потом все же решит данные восстановить. Далее нужно удалить свои учетные записи Google, извлечь карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента”, — поделился эксперт.