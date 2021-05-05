Россиянам рассказали, как не набрать лишний вес за праздники

“Обычно на каникулах мы можем позволить себе около 20 процентов "нездоровой" еды в виде выпечки, сладостей, жирных лакомств. Однако лучше не увлекаться таким питанием, а по завершении праздников — максимально нормализовать питание”, — сообщила врач.

Помимо прочего помочь избежать набора лишнего веса за праздники можно благодаря соблюдению питьевого режима. Врач порекомендовала употреблять порядка двух литров воды ежедневно. Кроме того, способствовать контролю аппетита можно благодаря употреблению стакана воды непосредственно перед едой. Также Макуха посоветовала начинать свой прием пищи с овощей.

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