Россиянам рассказали, как не потолстеть при сидячей работе

Специалист обратила внимание на то, что большая часть времени у офисных работников проводится в сидячем положении. Естественно, в таком положении человек мало двигается, а следовательно и тратит минимум калорий. В то же время, во время перерыва многие позволяют себе полноценный комплексный обед, что, в свою очередь, чревато набором веса.

“Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало”, – порекомендовала врач.

В то же время, съесть комплексный обед при сидячей работе можно, если на вечер запланирована тренировка.

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