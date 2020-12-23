Россиянам рассказали, как не заразиться COVID-19 от новогоднего подарка

Так, по словам врачей, выбирать подарки необходимо будучи в маске и перчатках. Они отметили, что дольше всего вирус живет на пластике и нержавеющей стали.

”Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней”, — поделилась Ольга Ненастина, врач-эпидемиолог.

Помимо прочего Ненастина отметила, что бактерии начинают активно размножаться в теплой и влажной обстановке, которая характерна для одежды и постельного белья. В то же время, COVID-19 дольше остается на твердых поверхностях.

По словам врача, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, купленные подарки необходимо продезинфицировать дома специальными средствами.