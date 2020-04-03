Россиянам рассказали, как обеззаразить дом во время коронавируса

В частности, мыть следует дверные ручки на входной двери. Для мытья можно использовать мыло, а обрабатывать их необходимо антисептиком или же раствором, в состав которого входит хлор. Кроме того, если в доме проживает больной человек - протирать выключатели салфетками полагается после каждого взаимодействия. Помимо дверных ручек обратить внимание следует и на обработку антисептиком ручек шкафа, спинок стульев, а также столов и бытовой техники. В ванной комнате, в свою очередь, следует ежедневно обрабатывать смесители и раковины средствами бытовой химии и горячей водой. Обеззараживанию антисептиком подлежат также зубные щетки и расчески.

”Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора”, — заключили в ведомстве.