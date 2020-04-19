Россиянам рассказали, как обеззаразить защитную маску

Так, для того, чтобы обеззаразить защитные маски многоразового применения достаточно собрать их в полиэтиленовый пакет, а после постирать вручную с применением чистящего средства. После того, как маска высохнет, по словам врача, ее можно будет надевать повторно. Однако отметим, что в данном случае речь идет не об одноразовых медицинских маска.

Комаровский отметил, что данный способ не является официально одобренным экспертами, однако может быть полезен для тех, кому не хватает средств для покупки медицинских масок, которые необходимо менять всякий раз после использования.