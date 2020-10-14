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Россиянам рассказали, как очистить смартфон от COVID-19
Спойлер: придется встать перед непростым выбором
Эксперт и главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала россиянам о том, как можно очистить смартфон от COVID-19. По ее словам, личные гаджеты являются одними из средств распространения нового вируса.
Специалист заявил, что чистить гаджеты нужно с таким же вниманием, как и руки: регулярно мыть, не забывая при этом обрабатывать дезинфицирующим средством, передает радио Sputnik. При этом Мурзина отдельно отметила, что современные флагманы, защищенные от попадания влаги внутрь, и вовсе можно мыть прямо под краном. Но при этом стоит помнить, что используя влажные салфетки или другие дезинфицирующие средства, пользователь повреждает покрытие, защищающее смартфон от отпечатков пальцев и жира.
Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье.