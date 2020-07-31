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Россиянам рассказали, как ограничить кибервзлом дома на время отпуска

Как минимум сменить пароли от всех устройств
Эксперты рассказали россиянам, как ограничить кибервзлом дома на время отпуска. Так, по словам специалистов, сделать это можно путем смены паролей от всех гаджетов и сервисов. Также стоит озаботиться и копированием данных.

Эксперты рекомендуют до поездки установить на всех устройствах пароли, разлогиниться во всех сервисах, а также выяснить наличие возможности автоматического входа. Также в число профилактических мер можно добавить уничтожение истории браузера, проверка пароля на роутере, который не должен соответствовать установленному по умолчанию. Эксперты советуют ограничить возможность дистанционного доступа к гаджетам “умного” дома. Следует озаботиться и обновлением устройств в доме до последних версий, поскольку именно обновления позволяют устранять найденные уязвимости.

По словам менеджер образовательных программ в Group-IB Полины Фоминой, ограничить кибервзлом дома на время отпуска можно путем отключения роутера. ”Наконец, крайне не рекомендуется публиковать свое местоположение в соцсетях. Безусловно, это сделать нелегко, но если пользователь планирует сообщать в соцсетях о своем маршруте в отпуске, а дома при этом никого не остается, то ему стоит убедиться, что ранее он нигде не «светил» свой адрес, кроме как в личном кабинете банков”, — поделился технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.