Россиянам рассказали, как ограничить кибервзлом дома на время отпуска

Эксперты рекомендуют до поездки установить на всех устройствах пароли, разлогиниться во всех сервисах, а также выяснить наличие возможности автоматического входа. Также в число профилактических мер можно добавить уничтожение истории браузера, проверка пароля на роутере, который не должен соответствовать установленному по умолчанию. Эксперты советуют ограничить возможность дистанционного доступа к гаджетам “умного” дома. Следует озаботиться и обновлением устройств в доме до последних версий, поскольку именно обновления позволяют устранять найденные уязвимости.

По словам менеджер образовательных программ в Group-IB Полины Фоминой, ограничить кибервзлом дома на время отпуска можно путем отключения роутера. ”Наконец, крайне не рекомендуется публиковать свое местоположение в соцсетях. Безусловно, это сделать нелегко, но если пользователь планирует сообщать в соцсетях о своем маршруте в отпуске, а дома при этом никого не остается, то ему стоит убедиться, что ранее он нигде не «светил» свой адрес, кроме как в личном кабинете банков”, — поделился технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.