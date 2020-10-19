Россиянам рассказали, как ограничить звонки злоумышленников

Так, ограничить звонки незнакомых номеров можно прямо в настройках некоторых смартфонов. Сделать это можно также и через сотового оператора. На данный момент у всех крупных мобильных операторов, в числе которых "Билайн", "Мегафон", МТС и "Теле2", имеются функции блокировки нежелательных контактов. Причем подобные услуги могут предоставляться не только платно, но и без оплаты.

”Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка”, — поделилась специалист.