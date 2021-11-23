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Россиянам рассказали, как определить дефицит витамина В

Симптомов достаточно много
Оксана Михалева, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук рассказала, что повышенная утомляемость, головокружение, онемение рук и нарушение походки могут быть признаками дефицита витаминов группы В.
Россиянам рассказали, как определить дефицит витамина В

Врач отметила, что о недостатке этого витамина обычно сообщают симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде хронической усталости.

Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти

Оксана Михалева
Врач-эндокринолог

Как уточняет Михалева, повышенная кровоточивость десен и неожиданное появление синяков также могут возникать из-за недостатка витаминов группы В. Желудочно-кишечный тракт тоже может реагировать на необходимость пополнения запасов этого витамина. Среди симптомов — тошнота, плохой аппетит, запоры, боли в животе и образование язв во рту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Известия
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