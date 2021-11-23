Россиянам рассказали, как определить дефицит витамина В

Как уточняет Михалева, повышенная кровоточивость десен и неожиданное появление синяков также могут возникать из-за недостатка витаминов группы В. Желудочно-кишечный тракт тоже может реагировать на необходимость пополнения запасов этого витамина. Среди симптомов — тошнота, плохой аппетит, запоры, боли в животе и образование язв во рту.



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