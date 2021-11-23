Россиянам рассказали, как определить дефицит витамина В

Россиянам рассказали, как определить дефицит витамина ВСимптомов достаточно много
Врач отметила, что о недостатке этого витамина обычно сообщают симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде хронической усталости.
Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти
Как уточняет Михалева, повышенная кровоточивость десен и неожиданное появление синяков также могут возникать из-за недостатка витаминов группы В. Желудочно-кишечный тракт тоже может реагировать на необходимость пополнения запасов этого витамина. Среди симптомов — тошнота, плохой аппетит, запоры, боли в животе и образование язв во рту.
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