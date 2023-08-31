Россиянам рассказали, как отказаться от обязательной передачи биометрии на гос.хранение

Согласно информации от Роскачества, россияне получили шанс отказаться от предоставления своих биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября. Закон, действующий с 1 июня, предписывает обработку биометрических данных только в пределах ЕБС. Организации, включая банки, которые хранят такие данные, обязаны передать их до 30 сентября 2023 года, и при этом предупредить клиентов за 30 дней до передачи.

Роскачество разъяснило, что информация о том, что отказаться от передачи биометрических данных можно только до 1 сентября, не соответствует действительности. Конкретные сроки для отказа от сбора и использования биометрических данных не установлены. Это означает, что граждане РФ имеют право в любой момент отказаться от сбора и хранения своих данных, а также запретить их использование, и этот запрет будет отменяемым.

Для осуществления этого процесса гражданам нужно обратиться в МФЦ. Отказ от использования биометрии для конкретной организации также можно оформить непосредственно у них, часть компаний предоставляют такую возможность онлайн. Отзыв согласия будет также доступен через «Госуслуги», где можно будет видеть все ранее предоставленные согласия в разделе «Биометрия». В 2024 году этот раздел также предоставит возможность отозвать все согласия и запросить уничтожение биометрических данных.

Но стоит отметить, что отказ от использования биометрии может ограничить доступ пользователя к некоторым услугам, например, возможности платить с помощью идентификации по лицу или голосу. Отменить запрет на использование биометрии можно также через МФЦ.