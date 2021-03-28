Россиянам рассказали, как отключить прослушку на смартфоне
Так, по словам Кузьменко, ограничить прослушку и сбор персональных данных можно с помощью настроек смартфона. В частности, необходимо найти раздел “Приложения” и отключить в нем доступ к микрофону, динамикам, камере, а также местоположению.
Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел Настройки Google > Реклама и выключите ползунок Персонализация рекламы. На iPhone перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы, а затем отключите Геолокационные iAd. Затем перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Реклама. Включите: "Ограничить трекинг рекламы.
В то же время, в случае заражения смартфона вирусом пользователь может столкнуться с буквальной слежкой и прослушкой. Более того, в прошлом году Россия была в списке лидеров по количеству пользователей, чьи смартфоны заражены соответствующими вирусами.