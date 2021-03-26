Наука и технологии
Сегодня в 08:24
Россиянам рассказали, как отличить поддельную зарядку для смартфона от оригинальной
Использование подделки может обернуться пожаром
Эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьев рассказал россиянам, как отличить поддельную зарядку для смартфона от оригинальной. Он также предупредил, что использование неоригинального зарядного устройства чревато не только порчей аккумулятора, но и пожаром.
Соловьев сообщил, что причиной взрыва или возгорания большинства смартфонов является использование неоригинального зарядного устройства. Отличить подделку можно по надписям. Так, на аксессуаре должна располагаться информация о том, с какими токами и напряжением он совместим.
”Производитель не должен скрываться: это должно быть брендированное устройство. Если вы держите в руках зарядку, на которой вообще ничего не написано или написано какими-то кривыми буквами, то перед вами подделка”, — поделился Соловьев в эфире “Радио 1”.