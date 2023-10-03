Россиянам рассказали, как перейти на интуитивное питание и не подорвать здоровье

Интуитивное питание требует разумного подхода и не означает, что можно бездумно удовлетворять мгновенные кулинарные желания. Это утверждение сделал врач и специалист по питанию Алексей Калинчев. Он подчеркнул, что этот метод не будет эффективным, если вы не научите свой организм выбирать полезные продукты.

Калинчев привёл пример туристов, отдыхающих на «все включено», которые при интуитивном подходе к еде часто выбирают самые вредные и несбалансированные блюда, такие как фастфуд и пицца. По его мнению, интуитивное питание не должно означать, что можно есть всё, что захочется, потому что организм не всегда знает, что ему именно нужно.

Для успешного интуитивного питания важно предварительно обучить организм правильному выбору продуктов. Калинчев также выразил обеспокоенность тем, что многие люди формируют своё представление о питании из фильмов и телевизионных передач, которые часто не отражают реальности здорового питания. Он также подчеркнул важность употребления сложных углеводов, таких как гречка и хлеб грубого помола, в рационе.