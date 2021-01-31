Россиянам рассказали, как побороть зависимость от смартфона
После осознания своей зависимости специалист порекомендовал отойти от позиции “я хочу заглянуть в смартфон” в сторону позиции “я не хочу - я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость”. Этот способ облегчит борьбу с этой зависимостью.
Помимо прочего можно установить в смартфон приложение, анализирующего затраченное на смартфон время. Это позволит пользователю наглядно посмотреть, сколько именно времени тратиться впустую ежедневно, что обеспечит более эффективную борьбу с зависимостью.
Также специалист порекомендовал взять листок и разделить его на две части: в правой части написать, чего хочется достигнуть, а в левой - чего не хочется.
И соответственно "чего я не хочу" — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано "потеря времени", то справа — "время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений". И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть — "мои цели, мои желания" — прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей