Россиянам рассказали, как побороть зависимость от смартфона

После осознания своей зависимости специалист порекомендовал отойти от позиции “я хочу заглянуть в смартфон” в сторону позиции “я не хочу - я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость”. Этот способ облегчит борьбу с этой зависимостью.

Помимо прочего можно установить в смартфон приложение, анализирующего затраченное на смартфон время. Это позволит пользователю наглядно посмотреть, сколько именно времени тратиться впустую ежедневно, что обеспечит более эффективную борьбу с зависимостью.

Также специалист порекомендовал взять листок и разделить его на две части: в правой части написать, чего хочется достигнуть, а в левой - чего не хочется.