Россиянам рассказали, как подготовить смартфон к путешествию

Александр Руснак, эксперт по продуктам в RuStore, делился советами о подготовке смартфона к путешествию. Он отметил, что важно активировать роуминг, чтобы оставаться на связи даже без Wi-Fi. Предложения разных операторов позволяют выбрать подходящий пакет минут и мегабайт для поездки.

Руснак также подчеркнул важность предварительной загрузки карт нужного региона на устройство, чтобы иметь доступ к ним без интернета. Он также упомянул о защите смартфона с помощью чехла и стекла для экрана, особенно если планируется активный отдых.

Ещё одним важным моментом, отмеченным специалистом, является наличие внешнего аккумулятора (павербанка), который может быть полезен в долгих поездках. Руснак рекомендует заранее защитить доступ к устройству с помощью блокировки экрана и загрузить все необходимые данные на смартфон для использования в офлайн-режиме.