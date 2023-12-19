Россиянам рассказали, как получить выгоду от использования цифрового рубля

Цифровой рубль, который скоро станет доступен каждому в России, может пригодиться для удобных финансовых операций. Эксперт из Банка России, Алексей Арзамаскин, предполагает, что опция перевода цифровых рублей самому себе станет весьма востребованной.

Если быть практичным, цифровой рубль открывает новые возможности для переводов и оплаты больших сумм без комиссий банкам. Например, когда истекает срок вклада, и человек решает переместить средства в другой банк с более выгодными условиями, перевод в собственный цифровой кошелёк через платформу ЦБ становится логичным выбором, экономя наличные деньги и комиссии за перевод.

Ограничение на перевод с безналичного счета на цифровой кошелёк самому себе составит 300 тыс. рублей в месяц. Эксперт также подчёркивает, что в будущем разрабатывается технология для использования цифрового рубля в местах без интернета, что является ещё одним плюсом.

Третьим преимуществом цифрового рубля будет возможность создания и управления подписками на различные услуги, такие как стриминговые сервисы, магазины и другие, привязанные к одному счету в новой валюте. С этими нововведениями, предложенными с введением цифрового рубля, люди смогут более удобно управлять своими финансами.